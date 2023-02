Rarita! Klub z ôsmej ligy ide na sústredenie do Turecka, pomáha Škrtel

Nápad Martina Škrtela

S výnimočným nápadom prišiel muž, ktorý v poslednom čase spropagoval dedinský futbal na Slovensku tak, ako nikto iný. Bývalý reprezentant Slovenska Martin Škrtel pripravil pre svojich spoluhráčov z FK Hajskala Ráztočno prekvapenie.

Účastník ôsmej ligy ObFZ Prievidza odletí v sobotu 11. februára na týždňové sústredenie do Turecka.

„Všetko, čo sa od leta v Ráztočne deje, za všetkým je Martin. Každý impulz, myšlienka, on je spúšťačom všetkého,“ uviedol jeho bratranec a hrajúci tréner FK Hajskala Ráztočno, Roman Škrteľ.

Myšlienku zorganizovať zimné sústredenie mu bývalý hráč Liverpool FC prezentoval hneď na prvom tréningu Ráztočna. Po konci v Spartaku Trnava.

„Rozprávali sme sa o tom, aké by bolo, keby taká dedina išla na sústredenie do Turecka. Na konci jesennej časti sme sa o tom začali zhovárať vážnejšie. A teraz je to realita,“ prezradil.