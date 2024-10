Dlho to netrvalo. Škrtel po mesiaci končí ako športový riaditeľ Dunajskej Stredy

Martinovi ďakujeme za jeho prácu v prospech náš klub a prajeme mu veľa úspechov do budúcnosti," znie oficiálny oznam FC DAC Dunajská Streda.

"Po vzájomnej dohode dnešným dňom končíme spoluprácu so športovým riaditeľom klubu Martinom Škrtelom. Bývalý reprezentačný obranca opúšťa náš klub na základe vlastnej žiadosti, z osobných dôvodov.

Dôvod čisto osobný

Škrtel zareagoval na svojom Instagrame.

"Po dôkladnej úvahe som sa rozhodol odstúpiť z pozície športového riaditeľa DAC Dunajská Streda.



Chápem, že moje rozhodnutie môže vyvolať rôzne reakcie, podobne ako to bolo pri mojom nástupe do DAC. Avšak dovoľujem si vás všetkých – fanúšikov, média aj kritikov – požiadať o pochopenie. Dôvod môjho odchodu je čisto osobný a nemá žiadne iné pozadie.



Ďakujem klubu za príležitosť a za dôveru, ktorú mi prejavil, najmä majiteľovi klubu Oszkárovi Világimu a výkonnému riaditeľovi Janovi Van Daelemu. Podmienky, zázemie a spôsob ich práce, prerastajú hranice Slovenska.



Ešte raz ďakujem všetkým za podporu a želám klubu a jeho fanúšikom len to najlepšie," napísal bývalý reprezentant.

