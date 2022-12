Fortuna liga? Radšej budem chodiť do práce, prezradila hviezda tretej ligy

MARTIN MEČIAR (29) z FC Slovan Galanta podáva skvelé výkony. Bývalý hráč Ružomberka či Serede ťahá svoje mužstvo za postupom do vyššej súťaže, aktuálne je jeho tím na druhom mieste tabuľky.

Takmer všetci tréneri ho zaradili do ideálnej zostavy jesennej časti tretej ligy. „Obranca s číslom dvadsať? Kapitán? Ten je naozaj dobrý,“ reagovali.

Teší ma to, pochvala vždy motivuje. Futbal však nehrám pre individuálne úspechy. Na prvom mieste je kolektív a dobrá partia. A to je základ úspechu.

Tréneri naprieč treťou ligou vás velebia. Ako to vnímate?

V lete sme sa dobre posilnili, prišla kvalita. V kabíne je skvelá partia, všetko sa výborne skĺbilo. Ak sa udrží káder pokope, na jar to môže byť nesmierne zaujímavé.

Nič také som nikoho nepočul povedať. Ani sme to neriešili. Sústredíme sa, aby sme podávali dobré výkony. A potom sa uvidí.

Hovoríte o postupe do druhej ligy?

V pätnástich zápasoch ste inkasovali pätnásť gólov, teda jeden gól na zápas. Je líder defenzívy s takýmto číslom spokojný?

Obrana bola dobrá. Je to však výsledok celého mužstva. Samozrejme, že keď tím dostáva veľa gólov, negatívne sa hovorí najmä o obrancoch. Vždy však záleží v prvom rade na hre celého mužstva.

Tréneri vás chvália a mnohí z nich sa vyjadrili, že máte na vyššiu súťaž. Uvažujete nad prestupom do klubu z Fortuna ligy?

O tom sa ťažko hovorí. Šport na Slovensku je v zlom stave. Mám rodinu a hrať Fortuna ligu by sa mi z finančného hľadiska neoplatilo. Je to smutné, ale je to fakt.