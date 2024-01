Dúbravka v bráne dlho nevydrží, začalo sa totiž prestupové obdobie (Podcast Spoza piva)

BRATISLAVA. Podcast Spoza piva predstavuje 56. epizódu. V nej sme sa chceli hlavne ospravedlniť poslucháčom za to, že sme sa počas sviatkov mierne odmlčali. Ale vrátili sme sa hneď po Novom roku.

Tak ako na Nový rok, tak po celý rok, povedali sme si pri nahrávaní novej epizódy a začali sme rozoberať to, čo v januári zaujíma každého fanúšika azda najviac. A nie, nie je to ázijský pohár národov ani africký pohár národov. Je to prestupové obdobie.