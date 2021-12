Dúbravkovi možno pribudne konkurent. Newcastle má veľký záujem o hráča Benficy

Podľa viacerých anglických médií je Newcastle v kontakte s Benficou Lisabon, aby dohodol zimný prestup brankára Odysseasa Vlachodimosa. Dvadsaťsedemročný grécky reprezentant má hodnotu 30 miliónov libier (cca 35,2 mil. eur) a má údajne veľký záujem prestúpiť do Premier League.

Rovnaký zdroj dodáva, že to nebude také jednoduché, lebo Benfica Lisabon plánuje s Vlachodimosom podpísať nový kontrakt. Ten súčasný sa skončí v roku 2023.

"Benfica stále má šancu postúpiť do vyraďovacej časti Ligy majstrov a to je zásluha práve Vlachodimosa. Je to typ brankára, ktorého fotografi milujú. Je neuveriteľne energický aj akrobatický.

Má aj výbornú rozohrávku. V Portugalsku priemerne rozdá 3,9 dlhých pasov, ale v Európe táto jeho činnosť stúpa až na 7,8 pasu na jeden zápas. Ak ho chcú v Newcastli skutočne priviesť na svoj štadión, zrejme veria v jeho obrovský prínos," uvádza rovnaký anglický zdroj.



Futbalisti Necastle United sú po 15. kole Premier League na predposlednom 19. mieste s bilanciou 1 víťazstvo - 7 remíz - 7 prehier. Napriek proklamovaným vysokým ambíciám nových vlastníkov - saudskoarabského konzorcia Verejný investičný fond PIF - klubu reálne hrozí zostup do nižšej súťaže.