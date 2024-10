Nemôžete hrať za Marseille bez odvahy, sťažoval sa tréner. Tradičné derby bolo jednostranné

Bol to najrýchlejší gól v derby od roku 2017. O trinásť minút neskôr videl červenú kartu Amin Harit, ktorý pri súboji po Rulliho odkope kopol kapitána hostí Marquinhosa do brucha. Marseille je v tomto ročníku Ligue 1 tím s najviac červenými kartami, jeho hráči dostali štyri v deviatich stretnutiach.

Argentínsky brankár si však nabiehal do priestoru, kde by loptu chytil sám, iniciatívu obrancu nečakal a Balerdi tak "zvýšil" na 2:0.

"Je to veľmi priaznivý výsledok. Taký dosiahnete, keď vyhráte vonku Classique takto jednoznačne. Výhru venujeme fanúšikom, je to pre nich dôležitý zápas, pre nás tiež vzhľadom na postavenie v tabuľke," citovala Enriqueho agentúra AFP.

Jeho tím však predĺžil šnúru domácich ligových duelov proti PSG bez výhry na dvanásť (naposledy november 2011) a stovky domácich fanúšikov opustili štadión pred prestávkou.

"Som sklamaný. Išli sme do zápasu oduševnene a s odvahou, no po vylúčení Harita nám nezostalo ani jedno. Hlavou sme neboli v zápase a to je problém. Môžeme prehrať, no v drese Marseille nemôžete hrať bez odvahy a zápalu," neskrýval frustráciu taliansky tréner.

