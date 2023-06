Eso Slovana? Žiaril, ale v Maribore ho odpísali: Sprivatizoval hru. Nepochopím, tvrdil šéf

Stredopoliar Kyriakos Savvidis prišiel z Trnavy. Do obranných radov priviedol rakúskeho reprezentanta Kevina Wimmera, ktorý v minulosti pôsobil aj v Tottenhame.

„Vždy je veľké plus, keď získate do mužstva hráča so skúsenosťami z európskych pohárov. A Marko je presne jeden z nich,“ pochvaľoval si generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

"Aj vďaka Markovi by sme mali byť pre súperov opäť o niečo nebezpečnejší v každej hernej situácii," verí Kmotrík.

Dvadsaťšesťročný Tolič je driblér, má výbornú finálnu prihrávku. Špilmacher. Špecializovaný server Transfermarkt odhadol jeho cenu na 1,3 milióna eur.

„Je to veľmi kreatívny hráč,“ opísal ho v rozhovore pre Sportnet novinár Fabijan Hrnčić z denníka 24sata.