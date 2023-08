Pôsobil v malej obci. Teraz bude chytať za okresné mesto

Presne 197 centimetrov vysoký gólman si po príchode do materského klubu zaspomínal na svoje začiaky.

„V Gerlachove som zažil štyri krásne roky, ktoré mi dali veľa. Či už do futbalového alebo osobného života,“ ďakuje dnes už svojmu bývalému klubu. A vysvetľuje, že ho čaká nová výzva.

Marek Varešinský zabojuje o post jednotky v Partizáne Bardejov. Bude to jeho premiérová sezóna v tretej lige.

GERLACHOV, BARDEJOV. V posledných sezónach obliekal dres štvrtoligového FK Gerlachov. Na dvadsaťdvaročného brankára však čaká veľká výzva. V lete sa vrátil do známeho prostredia. Do klubu, kde vyrastal.

„S futbalom som začal ako sedemročný po tom, čo sa ma vtedajší spolužiak opýtal, či to nechcem skúsiť. Vtedy som nastúpil do prípravky v Partizáne Bardejov.

S Partizánom som si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami od U8 po U19. Zažil som viacero trénerov. Začal som u trénera Jedináka cez Steranku, Želinského, Fabiana, Siváka až po bývalého mládežníckeho reprezentanta, medailistu z ME a účastníka MS, Mariána Kurtiho,“ spomína brankár Varešinský.

V kategóriách U16 a U17 si zahral v prvej dorasteneckej lige. V U19 to bola druhá najvyššia súťaž. Ako starší dorastenec si to namieril k susedom do Gerlachova.

„Ešte rok som chytal za dorast, no trénoval som a cestoval na zápasy s mužmi. Do Gerlachova som odišiel, pretože mali o mňa eminentný záujem. Za dorast som odohral jednu sezónu, pre koronavírus však nie celú. Počas celého obdobia sme neprehrali ani jeden zápas,“ zalovil v pamäti.