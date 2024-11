Petruš: Oslava postupu doma, na novom štadióne, by bola najkrajším darčekom

V sezóne 2022/2023 prišli o vedenie v druhej lige v posledných zápasoch súťaže a napokon skončili na barážovej druhej priečke za FC Košice. V baráži následne neuspeli v dvojzápase so Zlatými Moravcami. V predchádzajúcej sezóne im baráž ušla v poslednom kole po prekvapujúcej prehre v Humennom.

Futbalisti Tatrana Prešov ovládli suverénnym spôsobom jesennú časť MONACObet ligy. V poslednom zápase zdolali rozdielom triedy 3:0 futbalistov Púchova a do jarnej časti vstúpia s osembodovým náskokom pred druhým Liptovskými Mikulášom a veľkou šancou na tretí pokus postúpiť do najvyššej Niké ligy.

Rovnako ako pre klub, bude jarná časť tretím pokusom postúpiť do najvyššej súťaže aj pre trénera MAREKA PETRUŠA , s ktorým sme sa porozprávali po poslednom jesennom zápase.

Je to presne o tom, že máme dobrý a široký káder a všetci hráči si pýtajú miesto v základnej zostave. Máme dvadsať šikovných futbalistov, hrať môžu len jedenásti. Využívame to v druhých polčasoch pri hromadných striedaniach a hráči, ktorí naskakujú, nám pomôžu.

Hovoríte o sile kabíny. Prejavovala sa aj v zápasoch, keď často Tatran otáčal výsledky v druhých polčasoch, respektíve rozhodoval zápasy v záverečných minútach? Hoci možno pre trénera to až také dobré nie je.

Stále je, čo vylepšovať. Musíme vidieť aj výkony, ktoré možno neboli najlepšie, aj straty bodov v troch zápasoch. Potešila ma najmä výborná kabína. Nebolo ľahké zoceliť mužstvo po letnej prestávke, keď do kádra prišlo množstvo nových futbalistov. Tá cesta nebola jednoduchá, ale trpezlivou prácou sme sa dostali až k tomuto výsledku a záveru.

Takéto štatistické pohľady tešia. Dali sme 30 gólov, útočiaci hráči sa dokázali presadiť aj dnes. To je výborné. Dobre nám začala, najmä v posledných zápasoch, fungovať aj defenzíva, takže určite spokojnosť.

Už pred začiatkom súťaže ste boli spolu so Zlatými Moravcami a Liptovským Mikulášom pasovaní za najväčších favoritov na postup. Do dlhej zimnej prestávky idete s osembodovým náskokom. Dva roky po sebe ste boli blízko. Podarí sa do tretice?

Verím, že áno. Stále budeme musieť ísť postupnými krokmi od zápasu k zápasu za týmto cieľom. Nakročené máme výborne a bola by škoda to nevyužiť.

Ideálne oslavovať postup po zápase predposledného kola s béčkom bratislavského Slovana na novom štadióne už doma v Prešove...

To by bol najkrajší darček, nielen pre mužstvo, ale aj pre mňa. Už veľmi dlho čakám na to, kedy budem konečne trénovať doma.

Spomínali ste vyrovnanosť kádra. Možno je to ešte predčasné, ale dajú sa očakávať nejaké pohyby počas zimy?

Uvidíme v blízkej budúcnosti. Dlhodobo sa nám zranil Matej Franko, ďalšie veci sa môžu udiať. Možno budeme uvažovať o príchode dvoch či troch hráčov.