Nezaslúžili sme si vyhrať, tvrdí Guardiola po vypadnutí z anglického Ligového pohára

Citizens, aktuálne druhý tím anglickej Premier League, podľahli poslednému tímu tabuľky najvyššej súťaže a pre Guardiolu to bola vôbec prvá prehra zo 16 doterajších štvrťfinálových stretnutí v domácich pohároch.

LONDÝN. Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola priznal, že jeho tím si nezaslúžil vyhrať stredajší štvrťfinálový zápas anglického Ligového pohára so Southamptonom. Futbalisti favorizovaného City zo súťaže vypadli po nečakanej prehre 0:2.

"Vyhral lepší tím. Nehrali sme dobre. Je veľa zápasov, ktoré nezačnete dobre a prekonáte to, ale my sme to nedokázali. Keď nie ste pripravení hrať a ste o kúsok pozadu, gól nestrelíte. Keď ste pripravení, gól strelíte.