Oba celky se utkaly minulou neděli v rámci Premier League na hřišti Manchesteru City a byla to skvělá podívaná. Citizens dvakrát vedli, Reds dokázali dvakrát srovnat a tak se body dělily po remíze 2:2. A boj o titul tak pokračuje. Po utkání svět oblétly obrázky manažerů Pepeho Guardioly a Jürgena Kloppa, kteří se k sobě po závěrečném hvizdu chovali velmi přátelsky a vedli spolu i delší vzájemnou konverzaci. Následně si vyměnili komplimenty i při pozápasových rozhovorech. Manchester City – Liverpool 2:2 (2:1) Góly: 5. De Bruyne, 36. Gabriel Jesus – 13. Jota, 46. Mané

