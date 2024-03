Man City postúpili do štvrťfinále siedmykrát za sebou. Obdivuhodné číslo, chváli Guardiola

Naďalej platí, že keď Pep Guardiola so svojím tímom triumfoval v prvom stretnutí dvojzápasu, nikdy nevypadol z vyraďovacej fázy.

MANCHESTER. Anglický futbalový klub Manchester City potvrdil rolu papierového favorita a bez väčších problémov postúpil do štvrťfinále Ligy majstrov.

Guardiola: Dostali sme sa na úroveň Bayernu či Realu

Napriek tomu jeho tím "vybavil" duel už v úvodnej desaťminútovke, keď sa po rohových kopoch presadili Manuel Akanji a Julian Alvarez. Hosťujúci Mohamed Elyounoussi znížil, no ešte do prestávky uzavrel skóre Erling Haaland svojím 29. gólom v sezóne a celkovo 41. v LM.

"Najdôležitejšia vec je, že sme siedmykrát za sebou postúpili do štvrťfinále. To je skutočne obdivuhodné číslo, ktoré potvrdzuje našu konzistenciu. Súperi nás každým rokom rešpektujú viac a dovolím si tvrdiť, že sme sa dostali na úroveň klubov ako Bayern Mníchov alebo Real Madrid.

Po mojom príchode to tak nebolo a málokto veril, že sa to môže podariť. Ja som vedel, že to bude otázka času, kedy sa priblížime k najlepším. Ten je však v modernom futbale najväčšou prekážkou v práci trénerov, od ktorých sa vyžadujú okamžité výsledky. Vedenie City mi umožnilo pracovať na dlhodobom projekte a výsledok sa dostavil," citovala AFP Guardiolu.

Manchester City má famóznu formu, naposledy ho dokázala zdolať Aston Villa. Bolo to ešte 6. decembra minulého roka, odvtedy natiahol šnúru duelov bez prehry na 20.