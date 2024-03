ONLINE: Manchester City - FC Kodaň dnes (osemfinále, Liga majstrov, LIVE)

Manchester City



Hráči City zvládli prvý zápas v Kodani, kde zvíťazili 3:1 a nikto už nepochybuje o tom, že by nepostúpili do štvrťfinálle Ligy majstrov. Cez víkend dokázali zdolať aj svojho mestského rivala United 3:1. v Premier league im patrí druhé miesto. Na vedúci Liverpool strácajú jediný bodík.



FC Kodaň



Hostia z Kodane sú veľmi príjemným prekvapením tohtoročnej Ligy majstrov. Dnes nemajú čo stratiť. Doma predviedli veľmi dobrý a bojovný výkon. Na postup im to však stačiť pravdepodobne nebude.