Guardiola taký dobrý štart do sezóny nečakal, Maresca prekvapil voľbou kapitána

Späť k tímu sa pred úvodným ligovým kolom pripojili Phil Foden, John Stones a Kyle Walker, ktorí začali na lavičke náhradníkov, pričom Španiel Rodri sa ešte zotavuje zo zranenia.

Dlhší čas na oddych mali aj Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ruben Dias či Manuel Akanji, ktorí si takisto zahrali vyraďovaciu fázu ME.

"Naozaj som to nečakal. Viem, čo títo chlapci dokážu, ale bol to prvý deň a k tomu nedostatok tréningov. Mali sme iba dva alebo tri dni na prípravu, no vyriešili sme to väčším nasadením.

Ani si neviete predstaviť, akú mám česť a šťastie, že môžem prežiť tieto momenty s týmto neuveriteľným tímom," uviedol Pep Guardiola, ktorý začal na lavičke Citizens svoju deviatu sezónu.

VIDEO: Zostrih zápasu Chelsea - Manchester City