Vyštudoval medicínu, ale na futbal nezanevrel. Je súčasťou obnovy tradičného klubu

Lekárov nám po futbalových trávnikoch veľa nebehá. Bude to zrejme náročnosťou štúdia a rovnako vysokými nárokmi na výkon tohto povolania. Jedným z čerstvých nositeľov akademického titulu MUDr., ktorý aj napriek vyššie uvedenému nezavesil kopačky na vešiak, je LUKÁŠ SOSŇAK. Mladý, talentovaný stredopoliar s dobrou technikou, prihrávkou a futbalovým myslením, by určite zvládol aj súťaž o niekoľko stupňov vyššiu ako je siedma liga, ktorú momentálne hráva v drese ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves, no futbal musel predsa len, medicíne ustúpiť.

Kde ste s futbalom začínali a ako sa rozvíjala Vaša kariéra? S futbalom som sa začal zoznamovať tak, ako mnohí chlapci, ešte v predškolskom veku na ihrisku v Zborove, kde sme vtedy bývali. Do druhého ročníka ZŠ som už nastúpil na ZŠ Pod Vinbargom po tom, čo sme sa presťahovali do Bardejovskej Novej Vsi. V novom bydlisku som sa rýchlo zoznámil s miestnymi chlapcami a spolu sme si chodili zahrať futbal na futbalové ihrisko.

Tu si mňa a mladšieho brata Tomáša všimli domáci futbaloví veteráni a odporučili nám, aby sme sa prihlásili do futbalovej akadémie Partizána Bardejov. Spočiatku som to nemal jednoduché, keďže som nastúpil do už rozbehnutého a navyše aj výsledkami dobre hodnoteného ročníka, ale postupne moje minúty v zápasoch pribúdali, až som sa dostal do základnej zostavy. Po pár rokoch som prestúpil z Partizána Bardejov, do mne domáceho ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves. Tu som začal hrávať v žiackom a následne dorasteneckom celku. Moje vtedajšie futbalové schopnosti a presadzovanie sa medzi dorastencami upútali trénera Mariána Fabiána, ktorý ma preradil na tréningy s A-tímom, hrajúcim v tom čase najvyššiu krajskú súťaž.

Lukáš Sosňák vyštudoval medicínu. (Autor: Archív L. S.)

Aké boli Vaše začiatky v kategórii dospelých? Prechod k 'áčku' nebol jednoduchý, keďže tempo, fyzická náročnosť a úroveň hry v seniorskom futbale boli oveľa vyššie, na aké som bol zvyknutý. Za A-mužstvo dospelých som debutoval ako 15-ročný v zápase proti michalovskému béčku a len o pár týždňov neskôr, na moje 16. narodeniny, som strelil svoj prvý gól v dôležitom zápase proti Vranovu nad Topľou, ktorý sme vyhrali 1:0.

Keď sa teraz obzriem späť, tak to bolo časovo aj fyzicky náročné obdobie, keďže som absolvoval mužské aj dorastenecké tréningy a zápasy. Navyše, moja futbalová výkonnosť neušla ani pozornosti dorasteneckých trénerov Partizána, a tak bol na mňa vyvíjaný tlak, aby som sa vrátil naspäť do materského klubu a pokračoval v dorasteneckých celkoch. Čo rozhodlo o tom, že zvíťazila medicína?

Na gymnáziu si profesori všimli aj môj študijný potenciál a nabádali ma, aby som zaradil ako prioritu štúdium pred futbalom. Po zrelom zvážení som im dal za pravdu a rozhodol som sa pre štúdium medicíny. Prijali ma na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Týmto prechodom sa môj futbalový život dostal do nových koľají. Majstrovských zápasov som sa už nezúčastňoval, keďže BNV hrala vysokú súťaž a na vonkajšie zápasy sa cestovalo relatívne ďaleko, čo mi veľmi časovo nevyhovovalo. No napriek tomu som sa vždy snažil nájsť vyvážený spôsob, ako skĺbiť učenie s futbalom a keď som mal voľný čas, pravidelne som sa zúčastňoval tréningov. Taktiež som s klubom pravidelne absolvoval zimnú a letnú prípravu. V Bardejovskej Novej Vsi sa futbalu v určitom období nedarilo. Čo to pre Vás znamenalo? V sezóne 2022/2023 sa BNV odhlásila z najvyššej regionálnej súťaže z dôvodu nedostatku hráčov a tak ma oslovil Patrik Gerčák, či by som si nechcel zahrať za BFC 2018 Bardejov. Jeho ponuku som prijal a zahral si pár zápasov po boku skúsených veteránov ako Zápotoka, Kundra, Šott, Kuhajdík a spol. Jednu sezónu mala teda BNV pauzu od futbalu až pokiaľ to nevzala do rúk skupina ľudí okolo Mária Jančošeka.

Povedal si, že na predmestí Bardejova sa musí hrať futbal a tak začal obvolávať hráčov vrátane mňa. Táto vízia sa mi veľmi páčila a tak som sa po jednom roku strávenom v BFC Bardejov rozhodol vrátiť do BNV. Bol som šťastný, že som hral po boku svojich bývalých spoluhráčov. Všetci sme sa navzájom poznali a tým pádom už súhra na prvých tréningoch a zápasoch bola na vysokej úrovni.

Lukáš Sosňák s pamätným dresom ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves po tom, čo vyštudoval medicínu. (Autor: Archív L. S.)

Trúfate si po skončení štúdia pokračovať ako hráč, aj keď len v okresnej súťaži? V tom čase som práve nastúpil do štátnicového šiesteho ročníka, ktorý je časovo náročnejší, no napriek tomu som sa snažil byť k dispozícii na dôležité zápasy. Zároveň táto sezóna bola vydarená, keďže sme s prehľadom ovládli ôsmu ligu. Po úspešnom ukončení lekárskej fakulty som nastúpil do zamestnania do NsP v Bardejove na oddelenie neurológie. Prax si vyžaduje získanie nových zručnosti a aj navýšenie si teoretických vedomostí a k tomu pribudnú vo veľmi krátkej dobe aj služby, takže toho času nie je až tak veľa. No napriek tomu sa budem snažiť vypomáhať svojmu klubu minimálne v takej miere, ako som to robil počas svojho štúdia. V BNV sa chceme prezentovať najmä pekným futbalom, ktorý priláka ľudí a postupne sa vrátiť na pozície, ktoré sme ešte v nedávnej minulosti zastávali.

