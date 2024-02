Väčšina Slovákov sa tam popálila. Chlapec z Lamača žiari v špecifickom prostredí

BRATISLAVA. V Sparte sa skúšalo presadiť niekoľko desiatok slovenských futbalistov a väčšina z nich sa tam popálila. Neustáli tlak špecifického prostredia pražského veľkoklubu.

Krídelník Lukáš Haraslín tam však našiel ideálne miesto. Pôsobí tam ako ryba vo vode.

"Život v Prahe je naozaj krásny, máme dve deti, pre ktoré je Praha domovom, moja žena je šťastná, takže ak by som - nedajbože - odišiel niekam inam, bude mi to vyčítať do konca života,“ vravel s úsmevom pre isport.cz.