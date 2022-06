Do Trenčína sa po ôsmich rokoch vracia odchovanec, kedysi mu dal cenu Cruijff

"Vždy som si prial vrátiť sa do Trenčína. Dá sa povedať, že som si splnil svoj cieľ. Vrátil som sa domov a to všetko znásobuje. Teším sa a užívam si to," povedal odchovanec Trenčína pre oficiálny web klubu.

TRENČÍN. Novou posilou fortunaligového futbalového klubu AS Trenčín sa stal Lukáš Ďuriška.

"Išiel som trochu do rizika. Bol som bez zmluvy, ale pre Trenčín sa mi oplatilo riskovať. Vraciam sa do klubu, ktorý ma futbalovo vychoval. Dúfam, že mu to splatím. Nechám tu srdce," dodal Ďuriška.

Prvýkrát na seba upozornil na prestížnom turnaji Copa Amsterdam 2011, kde Trenčania obsadili štvrté miesto. V pozícii defenzívneho stredopoliara sa stal jednou z hviezd celého podujatia. Ocenenie mu vtedy odovzdal Johan Cruijff.

V rovnakom ročníku sa stal hráčom roka This is my sen Academy.