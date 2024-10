Má skúsenosti z Anglicka, do rodného klubu sa vrátil kvôli práci. S tímom dominujú v šiestej lige

Jednou z opôr klubu je v súčasnosti 26 ročný LUKÁŠ DIDIK . Lukáš začínal s futbalom doma v Čirči. Následne odišiel do Starej Ľubovne.

Čirč leží v regióne Šariš v okrese Stará Ľubovňa. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248. Je to významné pútnické miesto a má cca 1400 obyvateľov.

Sme šťastní hlavne za body z Kamenice a tiež Chminianskej Novej Vsi. Sú to veľmi silné mužstva a stále hrajú o popredné priečky. Nám sa podarilo od nich doviezť dokopy šesť bodov.

Radosť máme aj z víťazstva s Brezovičkou. Aj to je jeden z ašpirantov na postup. Takže čo sa týka hodnotenia jesennej časti sme spokojní.

Ako sa Vám osobne v mužstve darí kde ste s futbalom začínali, kto je lídrom a kto sú opory ?

V Čirči som tuším druhu sezónu, aj keď s tréningami som začal už skôr. Do zápasov som však nemohol nastúpiť, keďže som mal ešte nejaké nedoliečené zranenia.

Myslím si, že keď sa bijeme stále o popredné priečky, tak sa mojim spoluhráčom i mne darí. Sem tam sú nejaké výkonnostné výkyvy, ale zvládame to. V mužstve je to stále o partii.

Ešte pamätám, keď som bol mladý chlapec a oco bol ešte pri futbale, tak aj vtedy to tak bolo. Teraz to nie je vôbec o ničom inom. Vyskladalo sa veľmi kvalitne mužstvo, či už na ihrisku alebo aj mimo neho. Vidno to aj na výsledkoch a postavení v tabuľke.