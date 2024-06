Prezident Tatrana Prešov požiadal fanúšikov, aby pomohli klubu pomenovať nový štadión

Požiadal ich o to, aby pomohli s názvom nového futbalového stánku "zelenobielych".

BRATISLAVA. Najstarší slovenský futbalový klub Tatran Prešov si v sezóne 2023/2024 nevybojoval postup do najvyššej súťaže, no jeho fanúšikom spôsobuje radosť aspoň progres vo výstavbe nového štadióna.

Preto si myslím, že náš nový štadión by mohol niesť meno klubovej legendy Ladislava Pavloviča," vysvetlil 56-ročný rodák zo Stropkova.

Micheľ upresnil, že verejnosť môže svoje návrhy na názov štadióna posielať do komentárov pod daným príspevkov na Facebooku.

"Veríme, že spolu dokážeme nájsť názov, ktorý bude reprezentovať osobnosť, na ktorú sme najviac hrdí.

Na jednom z ďalších zasadnutí mestského zastupiteľstva podám ako prezident klubu návrh na vytvorenie komisie, ktorá rozhodne o definitívnom názve,“ doplnil k mechanizmu hlasovania Micheľ.

Štadión začalo mesto Prešov stavať v lete minulého roka, pričom jeho cena sa pôvodne odhadovala na 21 miliónov eur.

V polovici mája však primátor František Oľha pre RTVS povedal, že cena štadióna sa pravdepodobne navýši o 1,5 milióna eur.

Stavba by mala byť dokončená najneskôr vo februári 2025. V opačnom prípade hrozí, že Prešov nebude môcť hostiť zápasy budúcoročných majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. Tie sa pod Tatrami uskutočnia od 12. do 29. júna 2025.