Slováci nedokázali Švédov zdolať ani raz. Máme im čo vracať, hovorí Škriniar

V piatok o 20.45 na Tehelnom poli v Bratislave nastúpia proti Švédsku s imperatívom udržať si postavenie nezdolaného tímu a do tabuľky si chcú k šiestim bodom pripísať ďalšie tri.

Zverenci Francesca Calzonu splnili v úvode LN dva čiastočné ciele pre postup z C-divízie do "béčka".

Práve s Azerbajdžanom sa stretnú o tri dni neskôr po zápase so severanmi v Baku o 18.00 h.

V piatok ich však čaká konfrontácia so súperom, nad ktorým ešte nikdy nezvíťazili.

Naposledy sa oba tímy stretli na európskom šampionáte pred tromi rokmi, keď víťazstvo Švédov v E-skupine zariadil z pokutového kopu Emil Forsberg.

Oba tímy majú pred kľúčových duelom skupiny zhodne po šesť bodov.

"Vieme, že to bude ťažký zápas. Naposledy sme prehrali na ME po penalte, čiže máme im čo vracať. Bolo by super, keby prišla výhra pred našimi fanúšikmi.

Bude to náročná prekážka, ale ak chceme postúpiť do 'béčka' a mať aj lepšiu východiskovú pozíciu v kvalifikácii, tak ich musíme zdolať," vyhlásil obranca SR Milan Škriniar.

Stretnutie so Švédskom bude pravdepodobne kľúčové v boji o priamy postup, ktorý si zabezpečí tím na prvom mieste.