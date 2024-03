Liverpool vyškolil neškodnú Spartu. Nemal som svoj deň, vravel zdrvený kapitán

Tesne pred odchodom do kabín Sparta predsa skórovala. Z ojedinelej šance korigoval na 4:1 srbský legionár Veljko Birmančevič.

Keď k tomu pridáme šialené a naivné bránenie, nemohlo to pre Spartu dopadnúť dobre,“ kritizuje web idnes.cz.

„Ťažko sa hľadajú slová. Ale také momenty v živote prídu. S týmito tímami sa do zápasu vracia veľmi ťažko. Snažíte sa bojovať, ale veľa z nás bolo v tejto situácii prvýkrát,“ pokračoval.

Do očí sa mu tisli slzy. Veľký súboj si predstavoval inak.

Sparťania aj v odvete pomohli favoritovi individuálnymi chybami. A čisté svedomie nemal ani kapitán českého majstra Ladislav Krejčí. „Nebol to náš deň, najmä to teda nebol môj deň,“ vravel novinárom po zápase tichým hlasom.

Po katastrofálnom úvode a rýchlych štyroch góloch favorita si zvolal do stredového kruhu spoluhráčov a niečo im vysvetľoval.

„Hovoril som, čo by sa mohlo zmeniť. O čo presne išlo, si nechám pre seba," dodal.

Krejčí bol po krutej prehre evidentne zdrvený. „Dúfam, že nás to do budúcna zocelí,“ dodal kapitán Sparty a tlačový hovorca klubu ho radšej odviedol späť do kabíny.

Dánsky tréner Sparty Brian Priske v hodnotení vravel, že jeho zverenci majú za sebou ťažký týždeň.

„Naši hráči si v Česku vypočujú veľa kritiky, ale hrali proti tímu, ktorý by mal byť v Lige majstrov a môže vyhrať Premier League. Na vlastné oči sme videli, že tímová aj individuálna kvalita je inde. Chlapci sa vyspia a povedia si, že mali naozaj dobrú sezónu v Európe. Z toho si odnesú pozitíva,“ cituje Priskeho isport.cz.