Potrebujeme zázrak, vyhlásil Klopp. Liverpool stále trápi početná maródka

V stredajšom súboji FA Cupu proti Southamptonu je otázny aj štart japonského záložníka Watara Enda, ktorý v nedeľu opúšťa Wembley so spevneným chodidlom a s barlami.



"U pár hráčov potrebujeme zázrak. Bol by som nerád, ak by vypadli na dlhšiu dobu. Je to však len pokračovanie príbehu, veď na finále chýbali Darwin Núňez, Mohamed Salah či Dominik Szoboszlai. Hráči, ktorí dostali šancu, však ukázali, čo dokážu," uviedol Klopp.



Nemecký kouč anglického družstva špecifikoval, že Gravenberch má poškodené väzy v členku a mimo hry bude minimálne dva týždne. Klopp aktuálne nemá k dispozícii ani Trenta Alexandra-Arnolda, Thiaga Alcantaru či Alissona Beckera.



FC Liverpool v nedeľu získal prvú tohtosezónu trofej a v hre o ďalšie je ešte na troch frontoch - v Premier League, FA Cupe a Európskej lige.