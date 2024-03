Minulý týden se v Praze úvodní duel Spartě vůbec nevyvedl. Už v sedmé minutě totiž proměnil pokutový kop MacAllister a nastavil tak ráz utkání. Ve 25. minutě navíc navýšil náskok anglického celku Núñez a v nastaveném čase stejný hráč navýšil už na tříbrankový rozdíl. Po návratu z kabin sice Bradley dal vlastním gólem Spartě nějakou naději na slušný výsledek, jenže v 53. minutě Díaz vrátil Liverpoolu tříbrankový náskok a debakl pražského celku dokončil v nastavení Szoboszlai. Liverpool si tak do domácí odvety přivezl výsledek 5:1.46. Bradley (vla.) – 7. A. Mac Allister (pen.), 25. Núñez (Elliott), 45+3. Núñez (A. Mac Allister), 53. Díaz (Elliott), 90+4. Szoboszlai62. Krejčí ml. (SPA), 74. Zelený (SPA)Vindahl – Vitík, Sørensen (43. Ryneš), Krejčí ml. (C) – Preciado, M. Solbakken, Kairinen (74. Karabec), Zelený – Birmančević (74. Tuci), Kuchta (74. Olatunji), Haraslín (65. Laçi).Kelleher – Quansah, Jo. Gomez (46. Bradley), Konaté (51. van Dijk), Robertson (C) – Endó, A. Mac Allister (65. Clark), Elliott – Gakpo, Núñez (51. Szoboszlai), Díaz (74. M. Saláh).Sánchez – Cabañero, Prieto (vše. Španělsko)