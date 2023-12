Klopp priznal, že Liverpool vyhral v Londýne so šťastím. Nebol to náš deň, povedal

LONDÝN. Víťazný gól v nadstavenom čase na ihrisku Crystal Palace posunul futbalistov FC Liverpool do čela Premier League. Tréner Jürgen Klop priznal, že jeho tím "neodohral vydarený zápas a mal v ňom aj šťastie."

"Je to skvelý pocit a som šťastný za tieto míľniky. Najmä ma však teší, že sme zvíťazili," uviedol Salah.

Pre egyptského útočníka to bol jubilejný 200. gól v drese Liverpoolu. V klubovej histórii mu patrí priebežné 3. miesto za Ianom Rushom (336) a Rogerom Huntom (261).

Víťazstvo, pochopiteľne, tešilo aj trénera Kloppa, no na výkon svojho tímu sa pozeral aj kriticky: "Prvých 76 minút to bolo ozaj zlé. Dnes to nebol náš deň, ale dokázali sme nájsť cestu k víťazstvu. Viem, že sme mali aj šťastie."

Rekordné víťazstvo Aston Villy bolo špeciálne pre trénera Unaiho Emeryho, ktorý ho dosiahol proti tímu, v ktorom v minulosti pôsobil.