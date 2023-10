Schranza mrzela zahodená šanca, v poslednej chvíli zmenil svoj zámer

"Väčšinu času sme mali zápas úplne pod kontrolou. Dali sme dobré góly a nikto sa nezranil, bol to pre nás perfektný večer," uviedol kouč Jürgen Klopp.

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpoolu, Leverkusenu a AS Rím si aj po 3. kole udržali stopercentnú bilanciu v skupinovej fáze Európskej ligy.

Je to veľký deň pre našich fanúšikov, náš klub a našich majiteľov. Sme veľmi hrdí na to, že sme im mohli dopriať tento deň," vravel tréner Roberto de Zerbi.

Brighton poslal do vedenia Joao Pedro a Ansu Fati po zmene strán spečatil triumf proti Ajaxu. Brighton hrá v Európe prvýkrát v 122. ročnej histórii klubu.

"Taký bol plán. V ďalšom zápase môžeme spečatiť postup, čo bol náš cieľ pred začiatkom súťaže. Sme presvedčení, že to môžeme dosiahnuť," povedal útočník Diogo Jota podľa uefa.com.

Slovák Ivan Schranz hral za hostí do 64. minúty. Tesne predtým mal veľkú príležitosť, ale strelou z vnútra šestnástky prestrelil bránu Rimanov.

Okrem Liverpoolu nestratili ani bod aj Leverkusen a AS Rím. Líder Bundesligy v súboji o prvé miesto v H-skupine zdolal Karabach Agdam hladko 5:1.

"V poslednom momente som zaváhal a zmenil som svoju myšlienku, ktorú som mal predtým, že to budem dávať krížom na vzdialenejšiu tyč. Namiesto toho som sa to snažil dávať hore na prvú tyč.

V tej chvíli mi trochu zišla lopta a prestrelil som. Možno tam sa lámal zápas. AS Rím by to ubralo a nám zase niečo dalo,“ povedal pre isport.cz.

Hráči West Hamu United prekvapujúco ukončili svoju impozantnú sériu osemnástich zápasov bez prehry v súťažiach UEFA. V A-skupine neuspeli na ihrisku Olympiakosu Pireus 1:2.