Messi potvrdil prestup, odchádza do Beckhamovho tímu

PARÍŽ. Argentínsky futbalista Lionel Messi v stredu večer potvrdil, že po odchode z Paríža Saint-Germain podpíše zmluvu s tímom zámorskej MLS Interom Miami. Informoval o tom v rozhovoroch pre španielske médiá. Tridsaťpäťročný útočník sa tak nevráti do FC Barcelona, kde strávil 21 rokov, a mal odmietnuť aj lukratívny kontrakt so saudskoarabským tímom Al-Hilal.

Zmluva s Miami by mala zahŕňať spoluprácu so značkami ako Adidas či Apple. "Rozhodol som sa, že idem do Miami, ešte to nemám na 100 percent uzavreté, možno ešte treba niečo dotiahnuť, ale rozhodli sme sa, že naša cesta bude pokračovať tam," uviedol pre denníky Diario Sport a Mundo Deportivo.

Messi uviedol, že nechcel čakať, kým Barcelona nájde spôsob, ako ho v jej finančnej situácii dokáže angažovať. Z klubu odišiel v roku 2021, keď sa nedokázal dohodnúť na podmienkach novej zmluvy. "Obával som sa, že by sa to stalo znova. Rozhodol som sa opustiť Európu. Je pravda, že som mal ponuku aj z iného európskeho tímu, ale o tom som ani nepremýšľal, pretože v Európe som chcel ísť do Barcelony. Po tom, ako som vyhral MS a nemohol som sa vrátiť do Barcy, je čas ísť do MLS a zažiť futbal inak. Samozrejme s rovnakou zodpovednosťou a túžbou víťaziť," povedal.

Messi vyhral sedemkrát Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta a po úspechu na MS v Katare, kde s Argentínou získal titul, je horúci favorit na ďalšie ocenenie. Po odchode do Miami bude prvýkrát v kariére hrať klubový futbal mimo Európy. Messi už vlastní dom v metropole Floridy, ktorý momentálne prenajíma. Spolumajiteľ Interu je bývalý anglický stredopoliar David Beckham. The Athletic už predtým informoval, že Messi nepodpíše lukratívnejší kontrakt v Saudskej Arábii, keďže sa chcel buď vrátiť do Barcelony, alebo odísť do zámoria. S Barcelonou sa však nedohodol a odmietol aj ponuku Al-Hilalu, ktorý mu mal údajne zaplatiť až 300 miliónov eur za sezónu. Do ďalšieho saudskoarabského tímu Al Ittihad tento týždeň zamierili Francúzi N'Golo Kante a Karim Benzema. V tamojšej najvyššej súťaži už rok pôsobí aj hviezdny Cristiano Ronaldo, ktorý v tejto sezóne skončil so svojím Al Nassrom na druhom mieste práve za Al Ittihadom, Al Hilal bol tretí.