Atlético neprežíva úspešné obdobie. Simeone musel predčasne opustiť lavičku

Hráči Atlética v stretnutí dvakrát viedli, no domáci vždy vyrovnali z pokutového kopu zásluhou Enisa Bardhiho. Definitívnu podobu výsledku pritom zariadil stredopoliar zo Severného Macedónska až v 90. minúte.

Po zápase sa však Simeone nevyhováral: "Pravda je taká, že sa musíme zlepšiť a to veľmi rýchlo," priznal podľa AFP.

Simeone: Hľadáme rovnováhu

Úradujúcim šampiónom patrí po 11. kole 6. priečka. Na vedúci Real Sociedad San Sebastián strácajú päť bodov a majú zápas k dobru. Za druhým Realom Madrid sú o dva body pri rovnosti duelov.

"Hľadáme rovnováhu, ktorú musia mať všetky tímy, ktoré chcú hrať na najvyššej úrovni. V úvode ročníka sme inkasovali veľa gólov a to nás núti zmeniť charakter hry. Veľakrát sme sa dokázali vrátiť do zápasu, no máme na čom pracovať," povedal Simeone podľa Marcy.

Atlético sa najbližšie pokúsi nájsť stratenú formu proti Betisu Sevilla, ktorý má dobrú fazónu. Vyhral posledné tri stretnutia a posunul sa na štvrté miesto v tabuľke.

