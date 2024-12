Tichý chlapec zo Slovenska sa môže dostať na vrchol. Má gigantický potenciál, tvrdí tréner

Išlo dokonca o víťazný presný zásah. Oslávil ho štýlovo. Podľa jeho obľúbenej hry Call Of Duty.

Začlenenie sa do kolektívu je pre neho dôležité. „Som tichý chlapec, takže spoznávanie sa s druhými je pre mňa dôležité,” vravel o sebe v minulosti.

Poradili mu to spoluhráči: „Našiel som si tu už veľa dobrých priateľov a cítime sa ako veľká rodina,” priznal Sauer po dueli s Almere City.

Môže sa dostať na vrchol, vraví tréner

Osemnásťročný Sauer bol súčasťou nominácie Francesca Calzonu na tohtoročnom európskom šampionáte v Nemecku. Nastúpil na záverečné minúty duelu s Ukrajinou.

Keď sa vrátil do Holandska, očakával, že dostane viac príležitostí v drese Feyenoordu. Nestalo sa. „Nechcem povedať, že ma to prekvapilo, ale bol som trochu sklamaný. K futbalu to ale patrí,” povedal Sauer pred nedávnom.