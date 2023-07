Člen siene slávy oslavuje jubileum. Spomína na parádny gól i penaltu

Najpamätnejší gól strelil do siete Dina Zoffa v súboji o 3. miesto na ME 1980 v Neapole, ktorým vyrovnal na 1:1 a Československo napokon domácim Talianom uchmatlo spred nosa bronzové medaily.

"Išlo o nacvičený signál, ktorý sme priniesli do reprezentácie so spoluhráčom z Interu Lacom Petrášom. Naučil nás ho bývalý tréner a vynikajúci človek Michal Vičan, pričom viackrát sme ho použili už v lige.

V skupine proti Grécku som ho vyskúšal, ale vtedy mi lopta zle skočila od čiary, ktorá bola až príliš vyhĺbená vápnom a dobre som ju netrafil. Skončila na druhej strane ihriska v aute. Proti Taliansku mi však sadla na nohu presne.

Gól na takomto podujatí letí do sveta. Presvedčil som sa o tom o pár rokov neskôr, keď som pôsobil vo Švajčiarsku a môj zásah do siete Talianska vysielali v televíznych šotoch. Bol to pekný pocit, ktorý si vážim viac ako peniaze," povedal Jurkemik v archívnom rozhovore pre TASR.

V Belehrade nemal kopať penaltu

Štyri roky predtým, na ME 1976, bol "benjamínkom" v tíme vedenom trénerom Václavom Ježkom, ktorý vo finále v Belehrade zdolal v jedenástkovom rozstrele Nemeckú spolkovú republiku a vystúpil na európsky trón.