Košiciam vyšiel úvod stretnutia, Ružomberčania v početnej nevýhode nedokázali zápas zvrátiť

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: "Celý týždeň sme sa trápili so zdravotnými problémami. Vedel som, že Ružomberok si chystá najväčšie zbrane na druhý polčas. Celý týždeň sme sa chystali na to, aby sme mali dobrú organizáciu hry. Vyšlo nám rozostavenie 3-4-3 s Niarchosom a Bokrosom. To, že sa nám to podarilo, je zásluha hráčov. To, čo sa stalo v závere prvého polčasu, beriem na seba. Pred týždňom sme zmenili organizáciu hry pri štandardných situáciách. To, že sme z nich teraz dostali góly, ide za mnou. Vážim si dnešné tri body, ktoré nám do reprezentačnej prestávky dajú určitý pokoj."

Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: "Z našej strany nie je veľmi čo hodnotiť. Zápas sme začali veľmi zle, mali sme ho viesť úplne inak a ísť do druhého polčasu v úplne inom rozpoložení. Žiaľ, stal sa pravý opak. V úvode zápasu tam boli tri rýchle prechody, z ktorých boli dva góly a potom aj červená karta. Potom už bolo skoro po zápase a bolo ťažké dobiehať to."