Od radosti chcel preskočiť tribúnu. Košičania vyhrali vďaka vykúzleným nožničkám

Košičanov poslal v prvom polčase do vedenia beninský krídelník Tidjani Anane, ktorý po sedemnástich minútach zápasu efektnými nožničkami poslal loptu do siete po rýchlej kontre a centri Lukáša Fabiša.

Napokon svoj vynikajúci výkon vyšperkoval v závere prvého polčasu, keď pri pokutovom kope vychytal Lukáša Jánošíka.

„Pripravujeme sa na všetko možné, aj na toto sme sa pripravovali. Ale stále je to lotéria. Môžete sa pripravovať ako chcete, strelec to môže v poslednej chvíli zmeniť a kopnúť to do stredu. Ale som rád, že som mužstvu pomohol,“ komentoval penaltovú situáciu Kira, ktorému rovnako ako určite všetkým jeho spoluhráčom padol veľký kameň zo srdca.

„Odľahlo mi, verte mi. Nevyhrať desaťkrát je naozaj na palicu. Hoci dnes ten výkon bol asi najhorší z tých štyroch zápasov pod novým trénerom bojovnosťou získané tri body sa počítajú. Sme radi,“ priznal jeden z košických hrdinov zápasu.

Pochválil ho aj tréner Ján Kozák ml., ktorému sa v predchádzajúcich zápasoch výkony brankárov nie príliš pozdávali.