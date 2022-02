Za posledné dva roky zarobil Slovan ako nikdy predtým

Slovinec Andraž Šporar prestúpil v januári 2020 do Sportingu Lisabon. Hodnota transferu dosiahla šesť až sedem miliónov eur. Šporar sa tak vyšvihol na čelo rebríčka najdrahších futbalistov, ktorí prestúpili zo slovenskej ligy do zahraničia.

Prestupná stanica

A nebyť pandémie koronavírusu, bolo by ich ešte viac. Niektorí šéfovia slovenských klubov tvrdia, že za to môže zlepšenie kreditu slovenskej ligy. Hlavným dôvodom je však zrejme situácia na futbalovom trhu a inflácia.

Slovenské kluby často zarábajú aj z ďalšieho predaja hráčov. Snažia sa vyťažiť z toho, že slovenská liga je pre futbalistov iba prestupnou stanicou do elitnej ligy.

"Hýbe sa to od desať a niekedy až do 45 až 50 percent (podiel z ďalšieho prestupu hráča - pozn. red.). Závisí to aj od počiatočnej sumy, za akú hráč z Trenčína prestúpi. Podľa toho sa snažíme percentá nastavovať," tvrdil generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.