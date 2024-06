Komárnu oficiálne odobrili účasť v Niké lige. Domáce zápasy však bude hrať inde

Po športovej stránke už dávnejšie splnili kritériá a dnes doložili všetky legislatívne náležitosti potrebné na to, aby boli od novej sezóny právoplatným členom Niké ligy,“ potvrdil v pondelok prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák pre oficiálnu stránku slovenskej najvyššej súťaže.

"Na dnešnom zasadnutí Prezídia Únie ligových klubov bolo KFC Komárno oficiálne prijaté do najvyššej súťaže.

Juraj Baráth zároveň potvrdil, že jadro tímu, ktorý si vybojoval postup do Niké ligy, si v nej aj zahrá. S viacerými kľúčovými hráčmi už klub podpísal zmluvy. Na poste hlavného trénera zostáva Mikuláš Radványi, ktorý v Komárne pôsobí od sezóny 2021/2022.

"Veľké nadšenie. Komárno ešte nemalo prvú ligu a na moju osemdesiatku to prišlo. Všetci sa tešia, okrem mužov totiž do najvyššej súťaže postúpili aj naše ženy.

Nesmieme byť namyslení, eufória určite trošku opadne. Nechceme však byť len do počtu," povedal prezident jedného z najstarších futbalových klubov na Slovensku. KFC Komárno datuje svoj vznik do roku 1900.

Nováčik bude spočiatku svoje domáce zápasy hrať na inom, donedávna nikéligovom štadióne. "Hrať začíname v Zlatých Moravciach, s nimi máme zmluvu," uviedol Juraj Baráth.

"U nás je trávnatá plocha hotová, musíme však dorobiť ostatné veci, aby sme dostali dočasnú licenciu. Počítame s tým, že by sa to mohlo podariť koncom októbra a na jar by sme už začali komplexne.“

V Komárne veria, že si Niké ligu na ich Mestskom štadióne zahrajú ešte na jeseň tohto roku. Optimistické predpoklady hovoria o tom, že by na začiatku novembra mohli na svojom štadióne privítať Dunajskú Stredu.

"Tešíme sa na toto derby. Bude to pre nás výnimočný zápas. Tešíme sa však aj zvyšné duely v Niké lige, napríklad na Slovan, Trnavu, Žilinu a iných. Bude to niečo výnimočné pre Komárno."

V prvom kole Niké ligy 2024/2025 nováčik súťaže tradične privíta aktuálneho majstra, futbalisti Komárna teda budú čeliť hráčom bratislavského Slovana.