VIDEO: Sporný moment v druholigovom šlágri. Bola lopta za bránkovou čiarou?

Brankár Košíc Matúš Kira neodhadol ideálne center z ľavej strany, loptu síce odvrátil, no domáci Ganbayar Ganbold hlavičkoval do prázdnej brány. Gólman hostí sa dotkol lopty volejbalovým spôsobom, tá však naďalej smerovala do brány. Napokon ju Kira chytil, ale domáci avizovali, že až za bránkovou čiarou.

„Bol to typický remízový zápas. Hostia nemali ani jednu strelu do priestoru brány, my sme mali túto jednu situáciu. Mal som pocit, že lopta bola celým objemom za bránkovou čiarou, ale na Slovensku nemáme na to technológiu, takže sa o tom môžeme iba dohadovať,“ povedal pre Sportnet tréner Komárna Mikuláš Radványi.

Inkriminovaný moment sa stal po polhodine hry. „Hráči boli rozčúlení, okrem Ganbayara bol blízko brány aj Štepanovský či Gábor Tóth a tvrdili mi, že to bol čistý gól,“ dodal Radványi.