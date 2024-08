Chcú sa zobudiť ako králi Žitného ostrova. Komárno čaká veľkolepé derby

Komárno v úvodnom kole síce prehralo vo svojom dočasnom domove v Zlatých Moravciach s úradujúcim šampiónom Slovanom Bratislava 1:4, no i tak Radványi pri hľadaní pozitív nemusel ísť ďaleko.

„Bol to historický moment, prvý zápas KFC v Niké lige, takže každému hráčovi a zamestnancovi klubu som povedal, aby si to najmä užili. Pred jedenástimi rokmi hral náš klub štvrtú ligu a takmer zanikol, no dnes je medzi slovenskou futbalovou elitou. Už to je fantastické. Bol som prekvapený, koľko divákov si našlo cestu na štadión a chcel by som sa im za to poďakovať.

Takisto ma teší pozitívna odozva zo strany fanúšikov. Aj oni si všimli, že sme nehrali ustráchane. Nebolo to z našej strany len o tom, že by sme sa postavili na šestnástku a odkopávali sme lopty,“ uviedol kouč, ktorého na Žitnom ostrove hovoria familiárne „Miki“.

Radványi očakáva v nedeľňajšom derby ešte kvalitnejšiu atmosféru, veď fanúšikovia Komárna budú mať na štadión do Dunajskej Stredy podstatne bližšie ako do Zlatých Moraviec.

„Celý región čaká veľkolepý zápas. Pre každého fanúšika v tomto regióne je to výnimočný moment a som rád, že môžem byť súčasťou toho celého. Dúfam, že bude plný štadión a diváci sa zabavia.

Hrá sa o body, takže zápas bude mať určite športový náboj. Očakávam tuhý boj a nepochybujem, že moji hráči budú bojovať ešte viac ako proti Slovanu. Samozrejme, chceme prekvapiť,“ doplnil tréner, ktorý vedie Komárno od roku 2021.