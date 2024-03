Navas nepredĺži kontrakt s Parížom, po sezóne odíde ako voľný hráč

Po skončení sezóny tak z Paríža odíde ako voľný hráč. V sobotu o tom informoval španielsky denník AS.

Podľa zdroja mal 39-ročný brankár počas otvorenia zimného prestupového obdobia ponuky z iných klubov, no rozhodol sa počkať do konca zmluvy s PSG. Navas prišiel do Paríža z Realu Madrid v roku 2019.

Odvtedy štartoval v 112 zápasoch vo všetkých súťažiach, v 51 prípadoch si udržal čisté konto. Kostaričan prišiel o miesto v základnej zostave PSG po príchode brankára Gianluigiho Donnarummu v lete 2021.