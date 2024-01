V Saudskej Arábii je nespokojný. O Benzemu sa zaujíma európsky gigant

Pred koncom roka vynechal tri tréningy a odišiel do Madridu. Najlepší futbalista roka 2022 sa nezapojil ani do prípravného kempu pred jarnou časťou.

„Zmení útočnú líniu United. To je to, čo potrebujú. S istotou bude strieľať góly a oveľa lepšie prepojí hru ofenzívy. Je to typ útočníka, od ktorého by sa Hojlund veľa naučil,“ uviedol bývalý útočník Manchestru United a dnes futbalový expert, 45-ročný Francúz Louis Saha.

Karim Benzema nie je jediný, komu sa v Saudskej Arábii nepáči. Krajinu chcú opustiť tiež Roberto Firmino, Jordan Henderson či Gabri Veig.