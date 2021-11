Na lavičke bol 15 rokov. Tabarez končí ako tréner Uruguaja

MONTEVIDEO. Dlhoročný tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Oscar Tabarez skončil po pätnástich rokoch na svojom poste pre slabé výkony jeho zverencov v kvalifikácii o postup na MS 2022.

Juhoamerickému tímu patrí 7. miesto, pričom do konca kvalifikácie ostávajú štyri zápasy. Do Kataru priamo postupujú najlepšie štyri tímy, piaty sa dostane do tzv. medzikontinentálnej baráže.

Šance Uruguaju pritom nie sú stratené, keďže na štvrtú Kolumbiu aj piate Peru stráca krajina dvojnásobných majstrov sveta len jeden bod.