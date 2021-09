Juventus má jeden z najhorších vstupov do sezóny. Urobil som chyby, vraví tréner

Po odchode portugalského kanoniera Cristiana Ronalda do Manchestru United strelili Turínčania v lige doteraz len štyri góly, šesť inkasovali.

RÍM. Trápenie Juventusu Turín v talianskej futbalovej Serii A pokračuje. Klub nezvíťazil ani v jednom z úvodných štyroch ligových zápasoch len štvrtýkrát v histórii, naposledy sa mu to pritrafilo v ročníku 1961/1962.

Proti Milánu šli domáci do vedenia už v 4. minúte po rýchlej kontre po šikovnom brejkovom zakončení Španiela Alvara Moratu. V 76. minúte si však na rohový kop najlepšie naskočil Chorvát Ante Rebič a vyrovnal.

"Priznám sa, že pri striedaniach som urobil chyby. Zle som to vyhodnotil. Mal som nasadiť viac defenzívnych hráčov a zavrieť to, aby sme ubránili vedenie 1:0. Je to moja zodpovednosť," citovala ho agentúra AFP.

"Viacerí hráči ale musia ukázať väčšie odhodlanie pobiť sa o víťazstvo. Musia si udržať väčšiu koncentráciu. Musia byť tiež viac kreatívni, to patrí k ich úlohám v rámci procesu zlepšovania sa," dodal.

AC po troch predchádzajúcich víťazstvách prvýkrát nezískalo plný bodový zápis. Je ale stále na čele tabuľky o skóre za obhajcom a mestským rivalom Interom, ktorý v sobotu prevalcoval aj vďaka gólu slovenského stopéra Milana Škriniara Bolognu 6:1.