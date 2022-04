Kapitán Senice: Všetci by chceli, aby sa hralo zadarmo. Takto to však nefunguje

Vedenie klubu nedodržalo nejaké veci a tak sme sa rozhodli, že dáme výpovede. Uvidíme, čo ešte teraz nastane, ale boli tam nejaké veci, ktoré sa mali dodržať a nedodržali. To vyústilo do toho, že už sa nedalo ísť ďalej.

Aká bola reakcia vedenia na vaše výpovede? Skúšali vás ešte nejako presvedčiť, aby ste pokračovali?

Samozrejme, chceli, aby sa to zvrátilo naspäť, ale my sme boli rozhodnutí. Všetko sa dá zmeniť, ale musí sa urobiť aj nejaký krok voči hráčom a ten sa žiadny nerobí. Všetci by len chceli, aby sa hralo zadarmo, ale myslím si, že to nie je to správne riešenie.