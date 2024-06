Kucka urobil maximum a vyšlo to. Zotavil sa zo zranenia a je pripravený

MAINZ. Slovenskí futbaloví reprezentanti absolvovali na štadióne Bruchweg v nemeckom Mainzi svoj druhý tréning. Tímový lekár Zsolt Fegyveres potvrdil, že stredopoliar Juraj Kucka sa úplne zotavil zo zranenia ramena. Pre drobné svalové problémy včera trénoval individuálne obranca Denis Vavro, no do dnešného tréningu sa už zapojil s tímom.

"Pauza trvala od 21. apríla, keď sa mi to stalo. Nastavil som sa tak, že ME stihnem a na tom som pracoval. Dúfam, že je to už úplne v pohode, aj keď stať sa môže čokoľvek.

Teraz robím všetko, nejaké limity v mobilite alebo rozsahu nemám. Čo sa týka sily, to som už dobehol a za mesiac a pol možno aj predbehol to, čo som mal predtým. Verím, že to bude dobré a nebude to robiť žiadne komplikácie," uviedol Kucka, ktorého čaká so Slovenskom tretí veľký turnaj.

Tridsaťsedemročný hráč Slovana Bratislava sa predstavil pred 14 rokmi na MS v Juhoafrickej republike, následne si zahral aj na kontinentálnych šampionátoch v rokoch 2016 a 2020. "Za tie roky som nazbieral skúsenosti. Vtedy som prišiel ako nováčik a išiel som do všetkého bezhlavo. Teraz mám skúsenosti, na základe ktorých viem vyhodnotiť situácie. Všetko možné sa za 14 rokov zmenilo, aj taktika v tíme pod iným trénerom. Milujem futbal, dávam tomu všetko. Keď príde chvíľa a vo mne sa to zlomí, že už stačí, tak sa rozhodnem, že stačí. Zatiaľ som nastavený dobre a stále mám chuť," poznamenal Kucka, ktorý má na konte 107 štartov za národný tím.