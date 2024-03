Jarábek skončil na lavičke Karvinej, klub odvolal aj asistenta Mráz

Karviná sa však po jedenásťzápasovej sérii bez víťazstva rozhodla urobiť zmenu na pozícii trénera. Po necelom polroku tak Jarábek opäť skončil, v tíme pôsobil aj od novembra 2019 do marca 2021.

"Myslím si, že vo futbale je to normálna vec, keď máte takú sériu, akú sme mali my. Očakávali sme to, aj keď sme verili, že zápas s Budějovicami ešte zvládneme, pretože chlapci naozaj pracovali dobre ako tím.

Nemôžem im nič vyčítať, čo sa týka nasadenia a prípravy na stretnutia. Všetko tam bolo v poriadku. Niekedy je to tak, že výsledky neprichádzajú. Verím, že sa Karviná zachráni. Bodový rozdiel je malý, vedenie rozhodlo tak, ako rozhodlo, takže to musíme akceptovať," uviedol Jarábek pre české médiá.

Tréningovým procesom boli poverení Marek Bielan a Radim Grussmann, tréneri "B"-tímu. Obaja už viedli utorňajší popoludňajší tréning a budú na lavičke aj počas sobotňajšieho dôležitého domáceho zápasu proti Českým Budějoviciam.

Karviná je na poslednom 16. mieste. V prípade víťazstva nad Budějovicami sa však dostane v tabuľke pred nich.