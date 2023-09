V Anglicku vyšliapal cestičku zahraničným trénerom. O Venglošovi vzniká film

Na MS 1990 sa dostalo Československo pod Venglošovou taktovkou do štvrťfinále. O niekoľko týždňov neskôr zazvonil v bratislavskom dome Venglošovcov telefón.

Získal dva tituly so Slovanom Bratislava vo federálnej lige, s Václavom Ježkom doviedli reprezentáciu Československa v roku 1976 k titulu majstra Európy a o štyri roky neskôr sa už z pozície hlavného trénera tešil aj z bronzu na európskom šampionáte.

Na druhej strane linky sa ozval Sir Herbert Douglas Ellis, anglický biznismen a dlhoročný šéf anglického futbalového klubu Aston Villa. Tu sa začína výnimočný príbeh, ktorý zaujal tvorcov filmu Joe the First.

"Jozef Vengloš bol prvý tréner v kolíske futbalu, anglickej Premiership, ktorý pochádzal mimo Britských ostrovov alebo Írska. Myslím, že ak by bol Francúz, Talian alebo Holanďan, takýto film by už vznikol dávno, lebo je to úžasná vec," vysvetľuje producent filmu Branko Cap.

Trailer filmu Joe the First