Portugalčania v drese Barcelony excelovali. Jeden zariadil triumf, druhý bol hráč zápasu

BARCELONA. Futbalisti Barcelony sa po dvojročnej pauze prebojovali do vyraďovacej fázy Ligy majstrov.

Barcelona vstupovala do duelu ako líder "háčka" vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s portugalským tímom.

Veľmi sme chceli vyrovnať a cítili sme, že sa nám to môže podariť. Chýbalo málo, aby sme odišli s bodom," uviedol podľa uefa.com kouč hostí Sergio Conceicao.

V druhom polčase sme hrali rovnako ako v prvom, ale prehrali sme niekoľko súbojov a pustili sme súpera s veľkou kvalitou do finálnej fázy.

"Dali sme prvý gól a vytvorili sme si ešte jednu alebo dve ďalšie šance. Krátko na to sme inkasovali vyrovnávajúci presný zásah, no dobre sme zareagovali.

Domáci vyrovnali po dvoch minútach zásluhou Cancela a po zmene strán ich poslal do vedenia Felix.

Katalánsky klub si v ďalšom priebehu už tesný náskok ustrážil a tešil sa z postupu do jarnej časti najprestížnejšej pohárovej súťaže.

"Gól bol pre tím dôležitý. Vo futbale sa hráč môže veľmi náhle zmeniť z najlepšieho na najhoršieho, samozrejme, platí to aj opačne.

Do každého zápasu idem so snahou vydať zo seba to najlepšie. Ak padne gól, tým lepšie. Ak nie, je pre mňa dôležité pomôcť spoluhráčom," zdôraznil Felix.