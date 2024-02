Žiarsky futbal oslavoval. Zväz vyhlásil jedenástku najlepších hráčov

„Nomináciu do jedenástky roka si veľmi vážim, je to pre mňa odmena za celú sezónu, ktorá bola vydarená individuálne aj po tímovej stránke.

Lovča chce záchranu

Ofenzívne ladený hráč je oporou svojho tímu. V mládežníckych kategóriách obliekal dres FK Pohronie.

„V minulej sezóne sme skončili na treťom mieste, čo nebola náhoda. V Lovčici sa poskladala vynikajúca partia skvelých futbalistov, o čom svedčí aj fakt, že v jedenástke sme mali hneď troch hráčov z tímu,“ dodal s tým, že jeho cieľom je vyhrať siedmu ligu s Lovčicou-Trubín.

Okrem Lovčice mala trojnásobné zastúpenie v jedenástke minulej sezóny aj Lovča. Tá medzičasom postúpila do šiestej ligy, kde je však po jesennej časti až na dvanástom mieste tabuľky.

„Našou hlavou ambíciou je záchrana v súťaži. Máme len sedem bodov, a tak sme pristúpili k zmenám v kádri, vymenili sme prakticky tri štvrtiny tímu.

V prípravných zápasoch sa javí mužstvo dobre, preto verím, že si pohodu prenesieme aj do majstrovských stretnutí,“ uviedol šéf FO Lovča Michal Bien, ktorý sa aj ako hráč dostal do výberu najlepších.

Okrem jedenástky najlepších hráčov si ocenenie prevzal aj jeden arbiter. Za dlhoročnú činnosť rozhodcu získal ocenenie Jozef Katina, ktorý po trávnikoch behá s píšťalkou od roku 1987.

„Počas svojej kariéry som zažil množstvo nepríjemných momentov, veľakrát som rozmýšľal, že skončím. Láska k futbalu je však väčšia. Preto by som to rád potiahol ešte pár rokov

Ľudia tvrdia, že to robíme pre peniaze, ale keby to je tak, už to nerobím. Pravda je taká, že napriek množstvu negatív ma to baví,“ vravel pred časom Jozef Katina.