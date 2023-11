Často sa to nedeje. Šilhavý doviedol Česko na EURO, rozhodol sa však rezignovať

PRAHA. Český futbalový tréner Jaroslav Šilhavý končí na lavičke českej reprezentácie. Oznámil to v pozápasovom vyjadrení, keď spečatil s tímom postup na EURO 2024 výhrou nad Moldavskom 3:0.

"Aj keď máme radosť, pred zápasom sme sa rozhodli, že pokračovať nebudem ako tréner. Teraz som hovoril s Petrom Fousekom, tomu som to ako prvému oznámil. Ten tlak bol enormný, niekedy som to ani nechápal," povedal pre ČT Šport. Spolu so Šilhavým končí aj reealizačný tím.