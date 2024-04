Hlavný iniciátor bol Weiss. Ako človek bol pre mňa najväčšie sklamanie, priznal Kozák

„Prvý rozhovor som mal so Škrtelom a Hamšíkom, pýtal som sa ich: Čo to robíte? Nejako sme sa dohodli, čo ma neberiete vážne? Bez môjho súhlasu odídete preč? Oni reagovali: Tréner, my sme boli v hoteli.“

„Nešlo o to, že hráči niekde odišli. Mali sme jasné pravidlá, ktoré sa dodržiavali. Keď si hráči chceli niekde ísť sadnúť, kapitán a zástupca kapitána prišli za mnou. Dohodli sme sa, dokedy majú hráči voľno a rešpektovalo sa to.

„Keď som dal hráčom šancu, tak som im dôveroval po hráčskej aj ľudskej stránke. Bral som ich ako deti, ako partnerov pre spoluprácu a zrazu takéto sklamanie," dodal jeden z najúspešnejších trénerov v dejinách Slovenska.

„Mohol som sa urobiť slepým, ale to by som nebol ja. Mal som dobré podmienky a dobrý tím. Odísť od tohto, to málokto dokáže. Vtedy som to cítil tak, že potrebujem skončiť," pokračoval Kozák. Národný tím viedol päť rokov.

"Prezidentovi Slovenského futbalového zväzu som povedal, že čo sa stalo a dal som mu otázku. ´Vieš si predstaviť reprezentáciu bez týchto hráčov?´. On reagoval, že nie.

Ja som odpovedal, že si už neviem predstaviť spoluprácu s tými hráčmi. Zbalil som sa a odišiel.