Príchod výbušného muža všetko zmenil. Skrotil pyšných, Slováci zaskočili svet

Spočiatku bol samorast, ktorý až do pätnástich rokov nemal žiadneho trénera.

KOŠICE. Ak spojíme jeho hráčsku a trénerskú kariéru do jedného balíka, tak sa mu na Slovensku sotva niekto vyrovná.

Má bronz z majstrovstiev Európy 1980.

„Čo by sme dali za to teraz, však? Ale vtedy sa to bralo chladne ako ústup z pozícií, pretože štyri roky predtým (1976) Československo šampionát vyhralo. Pocítili sme kritiku médií, pohľad verejností bol iný," spomínal Kozák v rozhovore pre SME.

Dal gól proti Barcelone i AC Miláno

V boji o tretie miesto Slováci zdolali Taliansko, keď rozhodol penaltový rozstrel. Jednu z penált premenil aj Kozák.