Prekonal ťažké zranenie. Slovenský talent je späť, zaskvel sa dvoma gólmi

LUZERN. Keď v sezóne 2021/2022 strelil v drese Trenčína trinásť gólov, okamžite sa začalo špekulovať o jeho prestupe.

Silný záujem o služby Jakuba Kadáka prejavil belgický Gent, no nakoniec si to namieril do švajčiarskeho FC Luzern.

„Od Luzernu som cítil, že majú o moje služby veľký záujem. Najmä zo strany generálneho manažéra a trénera. Mali iný prístup ako Gent, čo sa mi páčilo a napokon aj rozhodlo,“ prezradil Kadák, prečo sa rozhodol pre Švajčiarsko.

„O prestupe do zahraničia som sníval od malého chlapca. Chcem sa presadiť vo veľkom futbale a napredovať,“ dodal pre MY.