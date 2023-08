Toney podal 232 tiketov, všetky si ani nepamätal. Trest podľa neho nie je správny

Vyhlásil to v rozhovore s podnikateľom Stevenom Bartlettom pre podcast The Diary of a CEO.

"Áno, cítim to tak. Nemyslím si, že je to správne. Pozreli sme sa na niektoré prípady, ktoré boli podobné alebo horšie a trest v nich nebol taký prísny ako ten môj," odpovedal 27-ročný Angličan.

"Mám taký pocit, že obdobie, keď to celé zverejnili, je trochu otázne aj vzhľadom na to, že situáciu napokon riešili až na konci sezóny.

Chcel som, aby sa celý proces skončil, pretože to stále nado mnou viselo. Keďže som sa snažil sústrediť na kariéru, nebol to dobrý pocit," citovala Toneyho agentúra DPA.

Angličan priznal, že keď ho FA konfrontovala prvýkrát, tak obvinenia poprel. Spolupracovať začal až neskôr, no nepamätá si, že by niekedy stavil na prehru vlastného tímu.

Toneyho dištanc trvá do 16. januára 2024. Do 17. septembra sa nemôže v Brentforde zapájať do žiadnych futbalových aktivít, ani trénovať so spoluhráčmi.

Trénerovi tímu Thomasovi Frankovi i koučovi reprezentácie Garethovi Southgateovi sa poďakoval za podporu a sľúbil, že do herného kolotoča sa vráti silnejší.